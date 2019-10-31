Нарьян-Мар, , 21:23 — REGNUM Охранять детские сады и школы должны охранять государственные структуры, а не сомнительные частные охранные предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«Это должны быть профессиональные охранники, а не люди, прошедшие какой-то курс обучения, — сказал депутат. — Обеспечивать безопасность должен человек, который способен в экстремальных ситуациях грамотно применять физическую силу для предотвращения трагедии. В зданиях необходим строгий пропускной контроль, что бы человек с улицы не мог проникнуть в учреждения, тем более — в состоянии опьянения, как это произошло в Нарьян-Маре. Дежурный охранник должен круглосуточно осуществлять контроль всей территории вокруг учреждения и обязательно требовать документы входящего в учреждения человека еще на в входе».

Михаил Райн также отметил, что сегодняшняя трагедия дает повод задуматься об ужесточении наказания за убийства детей.

«Таких убийц надо высшей мерой наказания», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в детском саду Нарьян-Мара был убит шестилетний ребенок. По подозрению в убийстве задержан 36-летний местный житель, состоящий на учете в наркодиспансере.