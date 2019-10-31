Москва, , 21:11 — REGNUM Трое детей могли стать жертвами истязаний 61-летней опекунши, сообщили журналистам 31 октября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По факту применения физического насилия в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ.

Следователи узнали о ситуации из СМИ, а проведённая проверка установила, что дети, находящиеся под опекой 61-летней женщины, не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. В результате было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что женщина попыталась скрыться от следствия и была объявлена в розыск. О её местонахождении удалось узнать во время съёмок телепередачи, куда она была приглашена в качестве гостя. Подозреваемую задержали в съемочном павильоне. Дети были изъяты органами опеки.

Суд примет решение об избрании меры пресечения в отношении женщины.