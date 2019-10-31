Екатеринбург, , 21:04 — REGNUM На Урале сотрудник морга публиковал в социальных сетях селфи с трупами и сопровождал шутливыми надписями. Об этом говорится на страницах сообщества «Типичный Екатеринбург».

Фотографии он разместил три раза. На его странице в соцсети «ВКонтакте» указан город Екатеринбург.

Не исключено, что аккаунт фейковый. Тем не менее, как пишет E1.Ru, управление здравоохранения города проверяет морги и ищет владельца страницы.

Полиция Екатеринбурга проверку пока не начала.