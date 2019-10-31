Нарьян-Мар, , 21:00 — REGNUM Детский сад «Сказка» завтра будет закрыт для посещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ненецкого АО.

В настоящее время у здания организован стихийный мемориал — люди несут цветы и игрушки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в детском саду ударом ножа был убит шестилетний мальчик. По горячим следам бойцами Росгвардии был задержан 36-летний местный житель. На допросе он сообщил, что пойти на преступление его заставили голоса. Мужчин состоял на учете в наркодиспансере.