Екатеринбург, , 21:01 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга был задержан вылет самолета рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании «ЮТэйр» по причине лжеминирования. Анонимный звонок о бомбе на борту воздушного судна поступил во время подготовки к вылету, сообщает ТАСС.

Пассажиры были эвакуированы с авиалайнера. Проведён осмотр самолёта. Звонок о минировании оказался ложным.

По информации Ura.ru, лжеминёром оказался гражданин 1982 года рождения. Якобы о «бомбе» он заявил из-за несчастной любви.