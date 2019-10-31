Кундуз, Афганистан, , 21:47 — REGNUM 30 октября официальные представители губернатора афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявили, что на территории этого региона в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито пять солдат Национальных сил безопасности и обороны, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованное нападение на один из контрольно-пропускных пунктов Национальных сил безопасности и обороны Афганистана на территории уезда Ханабад провинции Кундуз. Правительственные силы оказали яростное сопротивление группировке, и ее боевикам пришлось отступить.

По словам официальных представителей губернатора провинции Кундуз, в ходе боя с Национальными силами безопасности и обороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли потери, однако конкретные цифры не были озвучены.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили столкновение с Национальными силами безопасности и обороны на территории уезда Ханабад провинции Кундуз.