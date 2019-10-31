Кисловодск, Ставропольский край, , 20:29 — REGNUM В Ставропольском крае задержан за попытку организовать заказное убийство отставной генерал-майор милиции Александр Туривненко. До 2010 года он был начальником Западного управления внутренних дел на транспорте. Его обвиняют в совершении преступления, квалифицируемого статьей УК РФ «Приготовление к совершению убийства по найму», сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе СКР.

Занимавший ранее высокий милицейский пост ныне работал в должности директора одного из санаториев города Кисловодска. По данным следствия, Туривненко решил прибрать к рукам наследство своего умершего брата и заказал убийство его гражданской жены. Женщина, как считал злоумышленник оказывала влияние на сына умершего, которому досталось наследство в виде доли коммерческих фирм.

Для осуществления задуманного за вознаграждение в размере 1 млн рублей директор санатория привлек своего знакомого, вручив ему 150 тысяч рублей на покупку оружия. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении в органы правопорядка.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство жертвы, которая проживала в Санкт-Петербурге. Заказчику предоставили «подтверждающие» убийство фотографии. При передаче оставшейся суммы «киллеру» Туривненко был задержан.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства, ведется сбор доказательств.