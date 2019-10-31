Самара, , 20:29 — REGNUM В Самарской области таможенники возбудили уголовное дело в связи с выводом денег за рубеж. Речь идёт о сумме более 186,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Приволжском таможенном управлении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Предварительно установлено, что неустановленные лица от имени директора одной из частных компаний заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. По данным управления, договора были заключены по подложным документам, иностранным поставщикам переведено 2 659 115,26 евро (186 750 761 рублей).

Таможенниками установлено, что на момент проверки срок действия контрактов истек, при этом программное обеспечение не было поставлено в Россию, что может говорить о фиктивных сделках, цель которых — вывод средств за рубеж.

Отметим, что в 2018 года в Нижегородской области пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся «отмыванием» денег и выводом их за рубеж. Таможенникам при содействии Центробанка удалось предотвратить вывод 100 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленники регистрировали фирмы-однодневки и подделывали документы.