Нарьян-Мар, , 20:26 — REGNUM Предприятие «Святогоръ», которое охраняет нарьян-марский детский сад «Сказка», где сегодня произошло убийство шестилетнего ребенка, принадлежит семье Ольги Петуниной — экс-главы городского совета Нарьян-Мара. Петунина также является заместителем секретаря отделения «Единой России» в НАО. Как сообщает Daily Storm, Росгвардия и МВД не раз уличали ЧОП в нарушениях. А из материалов арбитражных дел следует, что «Святогоръ» вовсе не имел права охранять детские сады.

Росгвардия проверяла ЧОП в 2018 и 2019 годах, выявляла нарушения и предписывала их устранить. Некоторые охранники «Святогора» не имели лицензии.

Кроме того, компания не имела права осуществлять охрану объектов, подлежащих обязательной антитеррористической защищенности, сообщает издание со ссылкой на материалы арбитражных разбирательств. Всего против «Святогора» было возбуждено девять дел по разным статьям. Их инициировали управления Росгвардии и МВД по НАО. Иногда суд ограничивался предупреждениями, по другим делам назначал штрафы в 30 тысяч рублей.

Кроме детсада «Сказка» ЧОП «Святогоръ» обеспечивал безопасность на как минимум 14 гособъектах. В том числе в других детских учреждениях, а также местном МФЦ, Доме культуры, Ненецкой окружной больнице и отделении Пенсионного фонда. Помимо этого, фирма занималась пожарной безопасностью. Численность персонала предприятия составляет около 70 человек. За год «Святогоръ» заключил 28 контрактов на сумму около 30 миллионов рублей.

В беседе с Daily Storm глава предприятия Игорь Федорченко рассказал, что детский сад, в котором произошло убийство шестилетнего ребенка, охранял один сотрудник ЧОП, прошедший подготовку. При этом турникеты, магнитные замки и другие меры безопасности отсутствовали, но была тревожная кнопка. По словам Федорченко, «Святогоръ» работает на этом объекте около месяца.

Ольга Петунина в прошлом числилась одним из соучредителей конторы, но, вероятно, в связи с началом политической карьеры вышла из бизнеса и передала свою долю Петунину Игорю Владимировичу. До 17 октября 2019 года женщина возглавляла городской совет депутатов Нарьян-Мара.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт охраны в детском саду «Сказка» находится внутри здания, и по свидетельству родителей в учреждение может беспрепятственно пройти любой желающий. Убийце ребенка дверь в здание дистанционно открыл охранник, находившийся, по предварительным данным, на посту.