Могадишо, , 21:03 — REGNUM По сообщениям организации «Спасем детей», не менее 200 000 человек, включая по меньшей мере 100 000 детей, были вынуждены покинуть свои дома в городе Беледвейн после проливных дождей и разлива рек, которые продолжают ухудшать ситуацию в районах Хираан и Бакул в центральной части Сомали. Команды специалистов «Спасем детей» на местах сообщают, что целые районы в настоящее время находятся под водой, а семьи убегают от катаклизма на тракторах, ослах, лодках и пешком. Десятки тысяч семей в настоящее время живут во временных лагерях на возвышенностях в прилегающих районах и испытывают острую нужду в еде, воде и других предметах первой необходимости. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

По данным сомалийского правительства, около 85% жителей Беледвейна, в котором обычно проживает около 400 000 человек, пострадали от наводнения. Согласно заявлению правительства, в ближайшие дни ожидаются новые дожди, а наводнения будут продолжаться и усиливаться в Беледвейне и прилегающих районах.

Главная больница в соседнем Бардейле в настоящее время не работает из-за наводнения, что вызывает опасения, что местные общины могут быть не готовы к вспышке таких заболеваний, как малярия и холера среди детей. Организация «Спасите детей» развернула мобильные медицинские бригады и создала полевой центр здравоохранения и питания в пострадавших районах, чтобы обследовать детей на предмет заболеваний и обеспечить питание и медицинскую помощь для вынужденно перемещенных лиц.

Мохамуд Мохамед Хассан, региональный директор организации «Спасем детей», сказал: «Сомали находится на передовой климатического кризиса. Ухудшение ситуации в Беледвейне и Бардейле демонстрирует, насколько уязвимы общины. Мы были одной из первых международных неправительственных организаций, которые начали оказывать на местах поддержку детям и семьям, которые пытаются выжить в таких суровых условиях. Большинство наших сотрудников в регионе также стали беженцами, их дома также разрушены наводнениями, но они неустанно работают, чтобы спасти жизни и сохранить семьи других здоровыми».