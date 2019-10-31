Астрахань, , 20:07 — REGNUM Врио начальника Волжского управления Ространснадзора задержан в Астрахани по подозрению в получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 31 октября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Дело возбуждено на основании материалов полиции.

По версии следствия, 17 октября подозреваемый получил взятку в 15 тыс. рублей. Деньги ему были переданы в его же кабинете и предназначались за беспрепятственное прохождение комиссии по проведению аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью.

Врио руководителя управления был задержан при получении денег. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.