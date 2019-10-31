Могадишо, , 20:59 — REGNUM Специальный представитель ООН в Сомали посол Джеймс Свон заявил, что международные агентства готовы оказать помощь пострадавшим от наводнения сомалийцам из-за разлива рек Джуба и Шабелле. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Джеймс Свон заявил, что ООН готова сотрудничать с федеральным правительством и региональными властями в реагировании на смертоносные последствия наводнения, с другой стороны, Всемирная продовольственная программа уже готовит вертолеты для чрезвычайных ситуаций для поддержки гуманитарных усилий в Беледвейне и других пострадавших районах Сомали.

«Я очень благодарен Управлению ООН по Сомали за временное предоставление вертолетов для оказания помощи в поисково-спасательных операциях для тех, кто пострадал от наводнения в Сомали», — сказал Джеймс Свон.

Он также отметил, что «Управление по координации гуманитарных вопросов и благотворительных организаций ООН уже начало работу с властями страны для оказания неотложной чрезвычайной помощи людям, находящимся в центре гуманитарного кризиса», после того как премьер-министр федерального правительства Сомали призвал международное сообщество немедленно принять участие в спасательных работах в пострадавших от наводнения районах страны.