Нарьян-Мар, , 20:02 — REGNUM Мать задержанного по подозрению в убийстве ребенка Дениса Поздеева рассказала, что ее сын любил проводить время в одиночестве и иногда выпивал с друзьями.

Видео, на котором женщина рассказывает о своем сыне, опубликовал Telegram-канал Mash.

«Он был все время один», — сказала она. На вопрос: «Любил ли он выпить?» женщина ответила: «Не постоянно, иногда к нему приходили друзья».

Напомним, Поздеева задержали по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика. Ребенок был убит в детском саду во время «тихого часа» ударом ножа в шею.