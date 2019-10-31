* запрещённая в России организация

Исламабад, , 19:55 — REGNUM Большая часть погибших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане — участники группировки «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 31 октября передает агентство Associated Press.

Представитель группировки, муфтий Вахаб, сообщил журналистам агентства, что в результате пожара в поезде в Пенджабе погибли 52 члена его «миссионерской организации».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября в провинции Пенджаб в Пакистане загорелся поезд с 857 пассажирами, погибли 74 человека.

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