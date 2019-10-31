Нарьян-Мар, , 19:48 — REGNUM Прокуратура Ненецкого автономного округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в детском саду «Сказка» ударом ножа был убит шестилетний мальчик. По горячим следам был задержан 36-летний местный житель. Он был пьян и, по предварительным данным, у него были слуховые галлюцинации.

По данному факту было возбуждено три уголовных дела, в том числе в отношении сотрудников детского сада.