Исламабад, , 19:42 — REGNUM Число жертв пожара в пассажирском поезде в Пакистане достигло 74 человек, 31 октября передает агентство Associated Press.

Также сообщается, что ранения получили 43 человека. Некоторые из них пострадали от пожара, многие получили травмы, спрыгнув с поезда на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября в провинции Пенджаб загорелся поезд, перевозивший более 850 пассажиров.

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