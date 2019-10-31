Москва, , 19:42 — REGNUM Легковой автомобиль обстреляли неизвестные злоумышленники на юге Москвы и похитили у пассажира крупную денежную сумму. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Нападение произошло на 29-м километре московской кольцевой автодороги в Западном Бирюлево возле одного из автосалонов. Неизвестные, вооружённые топором и огнестрельным оружием, обстреляли автомобиль, разбили стекло и похитили у пассажира сумку с деньгами.

По предварительным данным, злоумышленники стреляли из травматического пистолета. Кроме того, они избили владельца отнятой сумки. Как сообщил пострадавший, в сумке находилось около десяти млн рублей.

В Москве объявлен план «Перехват» для розыска и задержания нападавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве двух жителей Северного Кавказа по подозрению в участии в вооружённом грабеже.

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