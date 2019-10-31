Киров, , 19:14 — REGNUM В Кирове снегопад шел с середины дня 30 октября и до утра. Объем выпавших осадков составляет около 20 мм, оценили проблему в администрации города. Однако дорожные службы не справляются с первым же зимним испытанием.

Так, на уборку городских улиц днем вышло 80 машин специализированной техники. Ночью расчистка продолжалась.

По данным «Гордормостстроя», за ночь на дорогах города было использовано более 100 тонн противогололедного реагента и 80 тонн песко-соляной смеси.

Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры города Евгений Лунев попросил жителей города быть предельно внимательными при переходах проезжей части, а водителей призвал «соблюдать правила дорожного движения, в том числе дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости». Он заверил, что к вечеру будут расчищены не только дороги, но и пешеходные зоны.

«По нормативам в течение суток с момента окончания снегопада его последствия должны быть ликвидированы. Завтра утром вы должны предъявить кировчанам чистый город», — предупредил глава администрации Кирова Илья Шульгин, имея в виду 1 ноября.

ИА REGNUM напоминает, при этом накануне администрация города рапортовала, что к зимним снегопадам готовы 180 единиц техники, более 120 рабочих, запас противогололедных материалов составляет 6,4 тыс. тонн. В «Гордормостстрое» заверяли, что последствия снегопада будут ликвидированы в ночь на 31 октября.