Курган, , 18:56 — REGNUM В Кургане за мошенничество осуждена директор туристического агентства. Потерпевшими признаны 56 человек. Сумма причинённого им ущерба составила более 5,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Установлено, что с августа 2017 года по март 2018 года руководитель турагентства заключала с гражданами договоры на организацию поездок, а полученные от клиентов деньги похищала, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевшим же она предоставляла фиктивные документы на бронь в отелях и маршрутные квитанции электронных авиабилетов.

Женщина приговорена судом по ч. 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.