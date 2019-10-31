Варшава, , 18:57 — REGNUM Гражданин России был задержан властями Польши за попытку провоза в Россию через Белоруссию десяти тигров, у которых не было необходимых документов. Об этом 31 октября сообщает информационное агентство PAP.

Животные прибыли в пяти клетках транзитным рейсом из Италии. Транспорт с животными был задержан на границе Польши и Белоруссии 26 октября. Из-за плохих условий содержания один из тигров погиб.

В ночь с 30 на 31 октября тигры были отправлены в зоопарк польского города Познань для реабилитации. Руководство зоопарка сообщило, что для перемещения хищников из клеток в вольеры были задействовано подразделение снайперов спецназа. Никто из сотрудников и животных не пострадал.

Гражданин РФ, перевозивший тигров, был задержан. Как сообщает агентство, ссылаясь на слова представителя полиции города Бяла Подляска Барбары Салчиньска-Пырхлы, задержанному будет предъявлено обвинение по статье закона об охране животных. В случае, если задержанный будет признан виновным, ему будет грозить до трёх лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении Россельхознадзором попытки провоза гражданином Украины на территорию России 30 попугаев без необходимых документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор не пустил в Белгород 30 попугаев с Украины