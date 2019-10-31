Нарьян-Мар, , 18:52 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский выразил слова соболезнования в адрес родителей и близких убитого сегодня в детском саду 6-летнего ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это самое ужасное, что может произойти в нашей жизни. Слов для того, чтобы унять боль матери и отца, не подобрать. Мы окажем всю необходимую поддержку семье, но я понимаю, что никакая помощь не сможет залечить эти раны. К сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Ближайшим рейсом завтра возвращаюсь в Нарьян-Мар. Все, кто в той или иной мере оказался причастным к этой трагедии, будут нести ответственность, предусмотренную законом», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик был убит во время «тихого часа» ударом ножа. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего местного жителя. Он состоит на учете у нарколога.