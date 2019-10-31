Новосибирск, , 18:49 — REGNUM Сегодняшняя трагедия в Нарьян-Маре — трагедия не только одной семьи и одного района, и даже не одного города. Это трагедия для всех нас, считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Нет ничего страшнее, чем матери и отцу похоронить своего ребёнка. Ребёнка выстраданного, выношенного и любимого много больше собственной порой беспросветной жизни. Вот ты ещё утром ворчишь на него, собираешь в садик. Надо на работу, а неслух не хочет ни собираться, ни завтракать. Приводишь в группу и в спокойствии трудишься весь день в уверенности, что вечером ты заберёшь его, и вы вместе пойдёте домой. А забираешь труп. Зарезанный существом, по чьему-то недогляду пребывающим в человеческом облике. Существом, чьи потребности застыли на уровне удовлетворения самых простейших потребностей и зависимостей. Чья голова наполнена обрывками мыслей и «голосами», но при этом желающим продолжать свое ничтожное существование вечно, для чего ему нужно убить вашего сына, потом всё это он расскажет следователям (уже рассказал), и его определят в больничку, на полный государственный пансион, а ребенка положат в гроб и закапают в мёрзлую землю. Мог ли дедушка-охранник остановить 36-летнего, шедшего убивать? Думаю, что нет. Да и не успел бы. Охрана что в школах, что в детских садах — не охрана, а название — обнять и плакать. Что делать, ведь сажать суровых мужиков с карабинами тоже не выход. Да и не найдём мы столько по всей стране. Мы не можем приставить к каждому ребенку по охраннику, но мы можем повлиять на первопричину беды — распространённость алкоголя и наркотиков. Как? — Не проходить мимо. Не сообщил о надписи с рекламой «солей» на стене, кто-то умер или убил. Не добился закрытия алкогольной точки, торгующей в ларьке отравой — кто-то кого-то зарезал. Не потребовал закрыть бар возле общеобразовательной школы — кто-то из детей совершил первый свой шаг в пропасть прямо из школы. В обществе должно созреть неприятие этого зла во всех его проявлениях и видах. Говорят, что зло торжествует, когда хорошие люди молчат. Может быть, пришло время и добрым людям посмотреть по сторонам, хотя бы ради того, чтобы наши дети жили в мире хоть чуть-чуть лучше, чем тот, в котором живём мы». Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего ребёнка в детском саду. По предварительным данным, в момент нападения в комнате, где спали дети, не было никого из взрослых.

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