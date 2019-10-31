Нарьян-Мар, , 18:42 — REGNUM Все образовательные организации Ненецкого АО переведены в режим повышенной безопасности после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-губернатор Ненецкого АО Наталия Сидорва, сообщает nao24.ru.

По ее словам, уже сегодня Росгвардия приступила к проведению проверок в зданиях учреждений.

«На сегодняшний день все учреждения образования, в соответствии с требованием федерального закона, оснащены полностью и соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. По каждому объекту есть паспорта, заключены все соответствующие соглашения с различными частными охранными предприятиями», — отметила Наталия Сидорова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным родителей воспитанников детского сада «Сказка», пункт охраны учреждения находится внутри здания, и через него всегда можно было беспрепятственно пройти.