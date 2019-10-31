Нарьян-Мар, , 18:32 — REGNUM В детском саду «Сказка», где сегодня был убит ребенок, всегда пренебрегали безопасностью детей — войти в здание мог любой желающий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница, ребенок которой посещал это учреждение.

«Меня всегда смущал тот факт, что пост охраны находится не снаружи, а внутри здания. Через него мог беспрепятственно пройти любой человек, — рассказала женщина. — кКроме того, забирая своего сына пораньше из детского сада, я неоднократно становилась свидетелем того, что во время тихого часа воспитатели держали двери в детский сад открытыми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня во время тихого часа в детском саду ударом ножа был убит шестилетний мальчик. По горячим следам был задержан 36-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.