Новосибирск, , 18:32 — REGNUM Сотрудница одного из детских садов Новосибирска рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что охранник может пропустить на территорию дошкольного учреждения только родителей воспитанников или их законных представителей. Но в то же время он может и не знать фамилии всех воспитанников.

«Охранник открывает детский сад в 7:00. После приёмки детей, примерно в 8:30 он должен закрыть ворота детского сада на замок. Когда кто-то подходит, то либо звонит, либо охранник по камерам видит. Подходит и спрашивает: кто, куда и зачем? Регистрирует каждую приезжающую машину. А когда мы выводим детей на прогулку, он ходит вокруг детского сада и всё осматривает, чтобы не было посторонних», — отметила сотрудница новосибирского детсада.

Она также подчеркнула, что воспитатели или нянечка обязаны находиться в группе всегда, в том числе и на протяжении всего времени, пока дети спят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы потрясены произошедшим в Нарьян-Маре, где мужчина зарезал шестилетнего ребёнка. По предварительным данным, в момент нападения в комнате, где спали дети, никого из взрослых не было.

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