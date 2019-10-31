Томск, , 18:43 — REGNUM Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, напавшего на автомобиль при защите своего щенка, прекратил Следственный комитет РФ. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствием было установлено, что ущерб, который подросток причинил владельцу автомобиля, является незначительным. По результатам проведённого расследования следователями Следственного комитета РФ по Томской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Напомним, инцидент произошёл летом текущего года. 16-летний подросток ударил руками по капоту автомобиля, наехавшего на его щенка. Владелец автомобиля подал на мальчика в суд, оценив ущерб, нанесённый транспортному средству, в 14 тыс. рублей. Дознаватели возбудили в отношении подростка уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Руководство следственного управления СК РФ по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК РФ. Следствием планировалось проверить значительность нанесённого подростком ущерба и установить все обстоятельства дела. Мировой суд Ленинского района Томска вернул дело в прокуратуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве детского омбудсмена Анны Кузнецовой к прокуратуре Томска прекратить уголовное дело в отношении подростка, защищавшего свою собаку, и рассмотреть возможность о привлечении к ответственности водителя автомобиля, сбившего щенка, за нанесение ущерба ребёнку.

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