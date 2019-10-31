Нарьян-Мар, , 18:10 — REGNUM Убийство шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» произошло на глазах у других детей. Об этом, как сообщает nao24.ru, в ходе пресс-конференции заявила замгубернатора Наталия Сидорова.

«Преступник во время тихого часа проник в здание детского сада «Сказка», расположенного по улице 60 лет СССР, дом 7, где нанёс смертельное ножевое ранение шестилетнему ребёнку. Подозреваемый был задержан на месте. Им оказался 36-летний житель Ненецкого автономного округа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Сидорова.