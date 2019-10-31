Новосибирск, , 18:01 — REGNUM В Новосибирске потрясены произошедшим в Нарьян-Маре и вспоминают те трагедии, которые несколько лет назад произошли в детских садах их города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что четыре года назад новосибирцы также переживали трагедию, которая произошла в одном из детских садов. В декабре 2015 года во время прогулки скончалась 3-летняя девочка. Она засунула голову между лесенками игровой горки, не смогла выбраться и задохнулась. Когда воспитатель заметила это, было уже поздно — ребёнка спасти не удалось.

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Ранее, в октябре 2015 года, три пятилетние девочки в одном из детских садов Новосибирска приготовили суп, добавив в «блюдо» пакетик порошка. Они почувствовали себя плохо после того, как попробовали «суп» на вкус. Их доставили в больницу. Позже эксперты-токсикологи пришли к выводу, что они отравились «спайсом». Тогда детей удалось спасти.

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После каждого из этих случаев детские дошкольные учреждения Новосибирска проверялись. Сейчас большинство детских садов придерживаются правила, когда ворота сада замыкаются сразу после того, как заканчивается приём детей, то есть после 8:00 (время местное). И открываются они после 16:00 (время местное), либо по звонку охраннику, который всё это время находится на территории учреждения.

Однако, как показывает трагедия в Нарьян-Маре, и это не может полностью защитить детей в детских садах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего ребёнка. Он ударил ребёнка ножом в шею. Малыш скончался на месте от потери крови.

Задержанный на допросе заявил, что в детский сад он якобы зашёл случайно. А в момент убийства у него якобы были галлюцинации. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Охрана детсада заявила, что пропустила его, приняв за родителя одного из воспитанников.

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