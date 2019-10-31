Москва, , 17:52 — REGNUM Возгорание на складе с автомобильной резиной полностью ликвидировано пожарными на востоке Москвы. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Ликвидация пожара произошла в 16:58 мск. Пострадавших в результате пожара нет.

Пожар в отдельно стоящем складском помещении произошёл в 15:12 на улице Электродной в Москве. Загорелись стеллажи с резиной и автопокрышками. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия работают представители экстренных служб города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе автомобильных покрышек в Москве.

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