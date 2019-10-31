Ульяновск, , 17:29 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в одном из сёл Николаевского района. Следствие полагает, что подозреваемый поджёг сарай соседки, но вернулся из-за забытой там канистры. Наткнувшись на хозяйку дома, набросился на неё с ножом, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл вечером 28 октября 2019 года. По версии правоохранителей, злоумышленник вечером поджёг сарай 72-летней соседки, а когда пожар был потушен, то вернулся за своей канистрой, забытой в сарае. Однако во дворе он встретил соседку и нанёс ей удар ножом в шею, считают в следственном управлении. Врачам удалось спасти пострадавшую.

По данным управления, причиной стали неприязненные отношения, которые сохранялись между соседями длительное время.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор 42-летнему мужчине, которого суд признал виновным в покушении на убийство. Следствием и судом было установлено, что вечером 8 апреля 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения со своим знакомым приехал к дому потерпевшего, с которым проживала его бывшая супруга. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина дома ножом. Мужчине назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.