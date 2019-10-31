Афины , , 17:51 — REGNUM Столкновения с полицией произошли во время демонстрации студентов в центре Афин в Греции. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости.

Демонстрация была организована внепарламентскими левыми партиями против отмены режима, запрещавшего сотрудникам правоохранительных органов Греции входить на территорию высших учебных заведений либо кампусов без разрешения ректората либо руководства университета. Правоохранители не имели права входа на эти территории даже в случае совершения тяжких преступлений. В итоге университеты в стране стали убежищем для различного рода преступников, от торговцев наркотиками до анархистов.

В ходе акции протеста студенты прошли от здания Афинского университета до центральной площади Синтагма и сделали попытку прорваться через полицейское оцепление в зданию парламента. Студенты стали бросать камни, палки и бутылки с горючей смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Отмечается, что беспорядки происходили возле здания МИД, в то время как там шли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Греции и Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении правительством Греции акций протеста профсоюзов, направленных против ужесточения правил забастовок.

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