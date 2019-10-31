Сургутский район, Югра, , 17:20 — REGNUM В Югре проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух трупов в сгоревшей машине в Сургутском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

На данный момент выясняются обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых обнаружены в найденном в сугробе сгоревшем автомобиле «ВАЗ-2114». Предварительно установлено, что смерть граждан была ненасильственной.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.