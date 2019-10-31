Нарьян-Мар, , 17:12 — REGNUM Предполагаемый убийца ребёнка в детском саду Нарьян-Мара был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка», — сообщил представитель Росгрвардии.

После этого задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции.

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