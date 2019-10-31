Нарьян-Мар, , 17:10 — REGNUM Стали известны некоторые подробности убийства ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара. Об этом сегодня, 31 октября, пишут местные СМИ.

На данный момент установлено, что злоумышленник ударил ребенка ножом в шею. Пострадавший скончался на месте от потери крови.

Подозреваемый — 36-летний Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев. Ранее мужчина не был судим, однако состоит на учете у нарколога по алкоголизму.

Сам задержанный на допросе заявил, что в детский сад он зашел якобы случайно, а в момент убийства у него якобы были галлюцинации — ребенка он принял за демона. Правоохранители отмечают, что нападавший действительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако обыск в доме подозреваемого дал интересные результаты — там был обнаружены листы бумаги с информацией о детском саде, куда зашел злоумышленник, состав группы, в которой состояла жертва, распорядок дня и прочие данные.

Охрана детского сада заявила, что пропустила мужчину, так как он был принят за родителя одного из воспитанников.

Теперь следствие намерено проверить работу частного охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада.

Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.