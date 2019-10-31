Белгород, , 17:05 — REGNUM Житель села Бобрава Ракитянского района Белгородской области написал явку с повинной, в которой признался в убийстве односельчанки после ссоры с ней на кладбище. 53-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемый пришёл в полицию 29 октября. Он рассказал, что в конце сентября 2019 года встретил на местном кладбище односельчанку. Во время вспыхнувшего между ними конфликта он ударил женщину ножом в грудь. У погибшей он забрал незначительную сумму денег, а тело закопал тут же на кладбище.

На месте происшествия мужчина восстановил картину произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.