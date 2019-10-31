Краснодар, , 16:52 — REGNUM Уголовное дело о хищении 95 млн рублей из бюджета Краснодарского края передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры 31 октября. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по делу проходят четверо жителей края.

По версии следствия, один из обвиняемых, являвшийся гендиректором АО «Крайжилкомресурс» (учредитель — министерство ТЭК и ЖКХ края), действуя по предварительному сговору с иными гражданами, в апреле 2017 года заключил договор денежного займа с ООО «ЮРСК» на сумму 95 млн рублей сроком до 31 декабря 2017 года. Деньги были взяты якобы для финансирования строительства ЖК «Седьмое небо». При этом АО не имело никаких полномочий на расходование средств. Деньги же были переведены на расчётные счета подконтрольных фигурантам фирм.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей и домашним арестом. Также наложен арест на имущество и собственность обвиняемых — имущественный комплекс в Новороссийске, объекты долевого строительства, земельные участки, акции.