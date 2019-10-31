Нарьян-Мар, , 16:49 — REGNUM Задержанный по подозрению в убийстве воспитанника детского сада заявил следователям, что слышал голоса, приказавшие пойти на преступление. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

36-летний мужчина был задержан сразу после преступления. Сотрудники полиции установили, что он был пьян. Известно, что он состоял на учете у нарколога.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Нарьян-Маре в детском саду «Сказка» был убит шестилетний мальчик. Ворвавшегося в здание вооружённого мужчину сотрудники приняли за оного из родителей. Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.