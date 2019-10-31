Рабочий посёлок Томилино, Московская область, , 17:50 — REGNUM Двое детей 10 и 12 лет пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля в населённом пункте Томилино Московской области. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.

Авария произошла около 15:20 мск на первом километре автодороги «Москва-Касимов». Автомобиль марки ВАЗ наехал на двоих детей, переходивших проезжую часть по «зебре» пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали двое мальчиков 10 и 12 лет. Дети были госпитализированы. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Водитель, совершивший наезд на детей, разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП, в которое попал автомобиль с крымскими чиновниками в Подмосковье. В результате аварии погиб один человек, директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак.

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