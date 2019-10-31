Москва, , 16:48 — REGNUM В районе Перово на востоке Москвы произошло возгорание на складе с резиной и автомобильными покрышками. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, сообщение о пожаре складском здании на улице Электродная, дом 8, сооружение 14 поступило в 15:12 31 октября. Горят автомобильные покрышки и резина.

Как сообщила пресс-служба ведомства в Twitter, возгорание уже локализовано. На месте происшествия работают экстренные службы города. Администрация объекта заявила, что людей в здании не было. Сообщения о пострадавших не поступали.

Причины пожара выясняются.