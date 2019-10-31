Рязань, , 16:53 — REGNUM Очередное незаконное игорное заведение выявили полицейские в Рязани — оно располагалось в нежилом помещении дома на Куйбышевском шоссе. Посетители делали ставки в интернете с помощью компьютерного оборудования. Системные блоки изъяли, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Игровое помещение было защищено системой видеонаблюдения, оператор впускал «проверенных» клиентов после телефонного звонка. После оплаты оператор запускал на компьютере специальную программу, позволяющую делать и повышать денежные ставки. Полицейским предстоит выявить причастных к организации азартных игр.

Изъято шесть комплектов компьютерного оборудования и аппаратура для подключения к интернету, их отправят на экспертизу. После экспертного заключения материалы передадут в следственные органы СУ РФ по Рязанской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. «Незаконная организация или проведение азартных игр».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне полицейские обнаружили в центре Рязани подпольный игровой клуб, в котором были установлены 16 специальных автоматов.

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