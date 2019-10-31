31 Октября
 
16:55

Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский после ЧП с убийством ребенка в детсаду поручил срочно проверить безопасность во всех детских учреждениях региона, сообщает ГТРК «Поморье».

16:49

Задержанный после убийства ребенка нарьянмарец «слышал голоса»

Задержанный по подозрению в убийстве воспитанника детского сада заявил следователям, что слышал голоса, приказавшие пойти на преступление.

16:47

Предполагаемого убийцу пропустили в детский сад потому что его охрана подумала, что это один из родителей, отмечает @Lshot.

По некоторым данным, во время задержания напавший на ребёнка заявил, что голоса в голове ему нашептали: «Убьешь ребенка, будешь жить вечно!».

16:45

В Госдуме соболезнуют родным и близким в связи со смертью ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

«Нет слов… Соболезнование родным и близким», — написал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в Facebook.

16:45

Ребёнок умирал у нянечек на руках, отмечает @Lshot. По предварительным данным, в момент нападения никого из взрослых в комнате, где спали дети, не было. Убийцу скрутили охранники и держали до приезда штурмовой группы.

16:41

Предполагаемый убийца — Денис Поздеев — несколько лет назад был осужден за размещение свастики и фотки с «зигами» на своей фейковой страничке в соцсети «ВКонтанте», сообщает телеграм-канал @Lshot.

16:40

В связи с убийством ребенка в детсаду снова заговорили о смертной казни

В связи с убийством шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает вернуть смертную казнь.

«В Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал шестилетнего мальчика. Всё произошло во время тихого часа в детском саду «Сказка». Кто-то ещё остаётся противником смертной казни?» — написал Миронов в Facebook.

16:40

После убийства ребенка в ненецком детском саду возбудили три дела

В Нарьян-Маре после убийства ребёнка в детском саду уголовные дела возбуждены и в отношении убийцы, и в отношении сотрудников учреждения.

16:39

В Нарьян-Маре задержали возможного убийцу 6-летнего ребенка

На месте сейчас работают правоохранительные органы, психологи и экстренные службы.