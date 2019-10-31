Предполагаемого убийцу пропустили в детский сад потому что его охрана подумала, что это один из родителей, отмечает @Lshot.

По некоторым данным, во время задержания напавший на ребёнка заявил, что голоса в голове ему нашептали: «Убьешь ребенка, будешь жить вечно!».