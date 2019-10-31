Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский после ЧП с убийством ребенка в детсаду поручил срочно проверить безопасность во всех детских учреждениях региона, сообщает ГТРК «Поморье».
Задержанный после убийства ребенка нарьянмарец «слышал голоса»
Задержанный по подозрению в убийстве воспитанника детского сада заявил следователям, что слышал голоса, приказавшие пойти на преступление.
Предполагаемого убийцу пропустили в детский сад потому что его охрана подумала, что это один из родителей, отмечает @Lshot.
По некоторым данным, во время задержания напавший на ребёнка заявил, что голоса в голове ему нашептали: «Убьешь ребенка, будешь жить вечно!».
В Госдуме соболезнуют родным и близким в связи со смертью ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.
«Нет слов… Соболезнование родным и близким», — написал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в Facebook.
Ребёнок умирал у нянечек на руках, отмечает @Lshot. По предварительным данным, в момент нападения никого из взрослых в комнате, где спали дети, не было. Убийцу скрутили охранники и держали до приезда штурмовой группы.
Предполагаемый убийца — Денис Поздеев — несколько лет назад был осужден за размещение свастики и фотки с «зигами» на своей фейковой страничке в соцсети «ВКонтанте», сообщает телеграм-канал @Lshot.
В связи с убийством ребенка в детсаду снова заговорили о смертной казни
В связи с убийством шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает вернуть смертную казнь.
«В Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал шестилетнего мальчика. Всё произошло во время тихого часа в детском саду «Сказка». Кто-то ещё остаётся противником смертной казни?» — написал Миронов в Facebook.
После убийства ребенка в ненецком детском саду возбудили три дела
В Нарьян-Маре после убийства ребёнка в детском саду уголовные дела возбуждены и в отношении убийцы, и в отношении сотрудников учреждения.
В Нарьян-Маре задержали возможного убийцу 6-летнего ребенка
На месте сейчас работают правоохранительные органы, психологи и экстренные службы.