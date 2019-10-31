Липецк, , 16:35 — REGNUM В Липецкой области в сентябре и октябре 2019 года было зафиксировано более 2,3 тысячи в полицию через городскую систему «112». Об этом сообщила пресс-служба управления ГО и ЧС.

Более 260 сообщений касались семейных скандалов — это более 11% от общего числа обращений в полицию. По статистике диспетчеров, от пяти до семи раз в сутки женщины вызывают полицию из-за мужей или сожителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего они угрожают женщинам, а в квартирах вместе с дебоширами находятся маленькие дети.

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В ведомстве отметили, что некоторые липчане звонят напрямую в полицию, поэтому таких случаев на самом деле может быть гораздо больше. Меньше всего таких обращений поступает из микрорайонов Сокол и Опытная станция. Информацию об участившихся случаях домашнего насилия планируют передать участковым уполномоченным и соответствующим социальным службам.

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