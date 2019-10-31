Нарьян-Мар, , 16:17 — REGNUM В Нарьян-Маре после убийства ребёнка в детском саду уголовные дела возбуждены и в отношении убийцы, и в отношении сотрудников учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня, во время тихого часа в детский сад «Сказка» ворвался 36-летний мужчина и зарезал спящего 6-летнего мальчика. Преступник задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Кроме того, в отношении сотрудников «Сказки» возбуждены дела по стаям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По сообщениям Telegram-каналов, убийца был пьян и состоял на учете у нарколога.