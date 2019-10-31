Нарьян-Мар, , 15:59 — REGNUM В Нарьян-Маре произошла трагедия: в детский сад «Сказка» ворвался мужчина и зарезал шестилетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Преступник беспрепятственно проник в здание, поскольку сотрудники учреждения приняли его за одного из родителей.

На месте сейчас работают правоохранительные органы, психологи и экстренные службы.

36-летний вероятный убийца в данный момент задержан полицией. Мотивы совершённого им преступления пока неизвестны.