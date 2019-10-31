Донецк, , 15:58 — REGNUM В результате перестрелки боевиков ВСУ и украинских радикалов в Донбассе погибли два человека, сообщил 31 октября на брифинге официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

По его словам, боевики ВСУ вступили в конфликт с членами националистической группировки, которые пытались провезти оружие через блок-пост.

«Вчера на блокпосту в районе населённого пункта Николаевка в ходе досмотра автомобиля «Нива» были обнаружены три единицы АК-74. На требование сдать оружие националисты ответили отказом и пытались угрозами добиться разрешения проезда», — сказано в сообщении.

В результате начавшейся перестрелки были уничтожены два националиста, один боевик ВСУ получил ранения средней тяжести, рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинского незаконного вооружённого формирования, находящегося в населённом пункте Золотое, рассказал, что члены данного формирования вооружены и хранят оружие в отдельном месте, куда у них есть «свободный доступ».

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