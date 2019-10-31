Донецк, 31 октября 2019, 15:48 — REGNUM Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что автомобиль имел все необходимые маркировки, включая красный крест. В результате обстрела водитель и санинструктор получили ранения. Их доставили в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 171 единицу боеприпасов, повредив постройки в населённом пункте Старомихайловка.
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