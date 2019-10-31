Ухта, Коми, , 15:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» возбуждено по факту гибели ребенка в ухитнском детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ КР по Республике Коми.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной стало острое развитие заболевания, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка и оказанию ему своевременной медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла накануне, 30 октября, около 15.00. Ребенок умер во время тихого часа. Сегодня учреждение продолжило работу в штатном режиме.