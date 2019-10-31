Уфа, , 15:53 — REGNUM Водолазы всех спасательных формирований Уфы ведут поиски мужчины и двух детей, которые пропали 26 октября текущего года. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Шестой день полиция и волонтеры ведут поиски пропавших. С 29 октября к поискам подключились водолазы поисково-спасательного отряда Уфы.

Отмечается, что количество водолазов, задействованных в поиске постоянно увеличивалось. В настоящий момент на реке Уфе работают водолазы всех спасательных формирований города.

По сообщению пресс-службы ведомства, в течении последних двух дней водолазами было обследовано более 13 000 кв. метров.

В настоящий момент пропавшие не обнаружены.

Отмечается, что водолазные работы продолжаются силами поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы, ЦПСО госкомитета Башкирии по чрезвычайной ситуации и уфимского ПСО МЧС России.