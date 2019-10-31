Ярославль, , 15:25 — REGNUM Правительство Ярославской области недовольно работой энергетиков по ликвидации последствий урагана в Ярославской области. Обл этом написал в социальных сетях 31 октября заместитель директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Михаил Кузнецов по итогам комиссии, посвященной этому вопросу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание комиссии

«Темпы работ по устранению «результатов» урагана, мягко сказать, недостаточные. Абсолютно недопустимо, что до сих пор остаются дома, отключенные от электроснабжения. Энергетикам дано указание увеличить количество ремонтных бригад, предоставить реальную картину по каждому населенному пункту, а, главное, сделать все возможное, чтобы в сжатые сроки вернуть в дома электроснабжение. Чтобы такая ситуация в регионе не повторилась, Ростехнадзором планируется проверка электросетевой компании «МРСК Центра» в плане технического состояния объектов электроснабжения, особое внимание будет уделено тем населённым пунктам, где было больше всего отключений», — сказал замдиректора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган в ночь на 28 октября оставил без света сотни населенных пунктов в Ярославской области. Большинство аварий было устранено в понедельник-среду, но и утром четверга остались дома, не подключенные к электроэнергии.

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