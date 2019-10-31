Ханты-Мансийск, , 15:23 — REGNUM В Нефтеюганском районе Югры 31 октября обнаружено тело одного из трёх рыбаков, пропавших десять дней назад. Поиски мужчин продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Центроспас-Югории».

За время поисков исследовано 124 км береговой линии, а также часть акватории реки Обь и протоки Тундринка. Найдена лодка и вещи пропавших.

Ещё одну поисковую операцию спасатели ведут в районе 40 км реки Иртыш, где 26 октября пропал ещё один рыбак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года пропали трое рыбаков в районе посёлка Октябрьское. На данный момент найдены тела лишь двух из них без признаков насильственной смерти, третий мужчина не обнаружен.

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